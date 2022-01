EM-Einsatz von Handballer Kohlbacher wird unwahrscheinlicher

Wie der «Mannheimer Morgen» berichtet, verpasst der 26-Jährige aufgrund seiner Adduktorenprobleme den Trainingsstart des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen an diesem Montag. Kohlbacher sollte seine Beschwerden ursprünglich in Deutschland auskurieren und anschließend zur deutschen Nationalmannschaft in die Slowakei reisen.

«Jannik wird noch behandelt und nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, sondern sein Reha-Programm absolvieren. In der vergangenen Woche sah es bei ihm auch noch nicht so gut aus», sagte sein Vereinstrainer Klaus Gärtner nun dem Blatt. Kohlbacher plagt sich seit dem Ende des vergangenen Jahres mit Adduktorenproblemen. Darum war er zunächst auch nicht mit der DHB-Auswahl nach Bratislava geflogen.