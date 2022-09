Fünf Tage, drei Spiele: TBV Lemgo im Dauereinsatz - Minden empfängt Hannover

Der Dauereinsatz geht weiter: Handball-Erstligist TBV Lemgo bestreitet an diesem Donnerstag (19.05 Uhr) beim TVB Stuttgart das dritte Spiel innerhalb von fünf Tagen. GWD Minden empfängt parallel die TSV Hannover-Burgdorf.

Nach der 24:28-Niederlage bei Frisch-Auf Göppingen in der Quali der European League geht es für die Lemgoer mit dem Ligaalltag weiter. Sie reisten gar nicht erst zurück in die Heimat, sondern blieben in Baden-Württemberg. Beim TVB Stuttgart erwartet TBV-Trainer Florian Kehrmann „eine schwere Aufgabe für den Kopf“. Zumal es um wertvolle Punkte geht, das verdeutlicht die Tabelle.

Der TBV hat nach dem Remis gegen Leipzig am vergangenen Sonntag zwei Zähler auf dem Konto, die Gastgeber warten nach fünf Spieltagen noch auf den ersten Punkt. Die Reaktion darauf war die Entlassung von Trainer Roi Sanchez.

GWD Minden empfängt TSV Hannover-Burgdorf

Nach Plan läuft es auch bei GWD Minden nicht. Das Schlusslicht nimmt den nächsten Anlauf, um den ersten Erfolg zu feiern. Doch die Aufgabe gegen Hannover (6:4 Punkte) hat es in sich. „Wir müssen unsere guten Phasen ausbauen, die Spieldisziplin länger halten und den Rückzug verbessern“, sagt Trainer Frank Carstens. Vor allem über den Kreis habe der Gegner Qualität und verfüge über einen starken Taktgeber: den Ex-Mindener Marian Michalczik. Erschwerend kommt die Verletztenliste hinzu. Vier Spieler fallen aus, zwei sind fraglich.