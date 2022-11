Groetzki bleibt bei Rhein-Neckar Löwen - Vertrag bis 2026

«Meinen Vertrag ein weiteres Mal zu verlängern, war eine Herzensangelegenheit», sagte Löwen-Rekordspieler Groetzki laut einer Mitteilung des Bundesligisten: «Ich weiß aus mittlerweile langer Erfahrung, dass ich hier bei den Löwen alles habe, was ich brauche, um meine optimale Leistung zu bringen.»

Groetzki, dessen vorheriger Kontrakt bis zum Sommer 2023 lief, ist nach der enttäuschenden Vorsaison einer der zentralen Faktoren, warum die Löwen in dieser Spielzeit bisher zu den Topteams der Handball-Bundesliga zählen. Er hat beste Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Januar. Die Löwen führt er als Nachfolger von Uwe Gensheimer mittlerweile als Kapitän an.

«Mit Patrick als einem unserer wichtigsten Aushängeschilder und größten Publikumslieblinge langfristig verlängert zu haben, das ist für uns eine sehr gute Nachricht», sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.