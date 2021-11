Handball-Frauen mit vier Debütantinnen zur WM

Torhüterin Katharina Filter (Buxtehuder SV), Rückraumspielerin Silje Brøns Petersen (TuS Metzingen), Linksaußen Johanna Stockschläder (Sport-Union Neckarsulm) sowie Lisa Antl (Buxtehuder SV) stehen vor ihren ersten Einsatzminuten bei einem internationalen Großturnier, wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte. Angeführt wird das 16-köpfige Aufgebot beim Turnier vom 1. bis 19. Dezember von den beiden Kapitäninnen Emily Bölk (Ferencvaros Budapest) und Alina Grijseels (Borussia Dortmund).

«Unser erstes Ziel ist die Qualifikation für die Hauptrunde. Wir sind davon überzeugt, dass wir das mit den nominierten 16 Spielerinnen schaffen können», sagte Bundestrainer Henk Groener. Der Niederländer wird am 22. November in Großwallstadt die unmittelbare Vorbereitung auf die WM starten. Drei Tage später fliegt die DHB-Auswahl nach Madrid, wo sie noch ein Vorbereitungsturnier bestreiten wird. Das erste WM-Spiel findet dann am 2. Dezember in Llíria gegen Tschechien statt.