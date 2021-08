Keine Überraschung bei Hannings Trainer-Debüt

Bob Hanning hat bei seinem Trainer-Debüt mit dem Handball-Drittligisten VfL Potsdam eine Überraschung in der ersten Runde des DHB-Pokals knapp verpasst.

Am Donnerstagabend unterlag der Kooperationspartner von Bundesligist Füchse Berlin dem Zweitligisten EHV Aue mit 26:28 (11:15). Vor 750 Zuschauern in der Potsdamer MBS-Arena hielten die unterklassigen Gastgeber, die knapp den Aufstieg in die zweite Liga verpasst hatten, lange Zeit mit.