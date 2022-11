Rhein-Neckar Löwen erreichen Achtelfinale im Handball-Pokal

Sieg in Leipzig

Die Mannheimer treffen nun in der nächsten Runde am 21./22. Dezember auswärts auf die MT Melsungen. Der letzte Achtelfinalist wird am 22. November zwischen Meister SC Magdeburg und dem Bergischen HC ermittelt.

Im Duell zwischen Leipzig und den Löwen hielten die Gastgeber vor 3853 Zuschauern im ersten Spiel nach der Freistellung von Trainer André Haber eine Halbzeit lang gut mit. Erst nach dem Wechsel wurde der Bundesliga-Tabellenzweite aus Mannheim seiner Favoritenrolle gerecht und landete letztlich einen ungefährdeten Erfolg. Bester Werfer beim Sieger war Rechtsaußen Patrick Groetzki mit neun Toren. Für Leipzig war Viggó Kristjánsson achtmal erfolgreich.