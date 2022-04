Rhein-Neckar Löwen unterliegen Hamburg 28:34

Mannheim (dpa)

Aufsteiger HSV Hamburg hat den Rhein-Neckar Löwen den nächsten Dämpfer in der Handball-Bundesliga verpasst. Die Norddeutschen setzten sich mit 34:28 (18:16) in Mannheim durch und machten einen weiteren großen Schritt in Richtung Ligaverbleib.

Von dpa