Diskus-Olympiasieger Christoph Harting Letzter in Rehlingen

Beim 57. Internationalen Pfingstsportfest im saarländischen Rehlingen kam der 32-Jährige vom SCC Berlin nicht über 57,82 Meter hinaus und landete auf dem sechsten und letzten Platz. Den Sieg sicherte sich der Jamaikaner Traves Smikle mit 63,97 Metern.

Es war schon der vierte Wettkampf der Saison, in dem Harting nicht über die 60-Meter-Marke hinauskam. Sein bisher bester Wurf gelang ihm am vergangenen Donnerstag in Eisenstadt/Österreich mit 59,72 Metern. Beim Olympiasieg 2016 in Rio hatte er mit 68,37 Metern Gold gewonnen. Für die Tokio-Spiele konnte sich der Diskus-Hüne nicht qualifizieren.

Einen Erfolg feierte Diskuswerferin Shanice Craft aus Halle mit 60,33 Metern. Sie ließ sich von der Startverschiebung um fast zwei Stunden wegen eines Unwetters nicht beeindrucken. Souverän entschied auch Europameisterin Christin Hussong den Speerwurf-Wettbewerb für sich. Mit 62,28 Metern kam die 28-Jährige aus Zweibrücken an die WM-Norm (64,00 Meter) aber nicht heran.

Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko aus Leverkusen musste sich mit dem sechsten Rang und nur 2,18 Meter begnügen. Auf Platz eins sprang der Münchner Tobias Potye mit 2,24 Metern. Im Stabhochsprung gewann der US-Amerikaner Matt Ludwig mit 5,70 Metern vor den höhengleichen Oleg Zernikel (Landau) und Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen). Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) scheiterte an seiner Anfangshöhe von 5,40 Meter.