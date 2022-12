Marathon-Ass Petros sagt Start bei Valencia-Marathon ab

Der deutsche Marathon-Rekordler Amanal Petros hat seinen Start beim Marathon am Sonntag in Valencia abgesagt.

«Ich bin nicht in der besten körperlichen Verfassung und brauche mehr Zeit zum Trainieren», teilte der 27 Jahre alte Wattenscheider auf Instagram mit. «Es war keine leichte Entscheidung, aber ich denke, es ist die beste Option. Ich habe hart gearbeitet und werde noch stärker als zuvor zurückkommen.»

Der in Eritrea geborene Langstreckenläufer hatte sich in den vergangenen Wochen in Kenia auf den ersten Start seit seinem vierten Platz bei der Europameisterschaft im August in München vorbereitet. In der spanischen Hafenstadt verbesserte er Ende 2021 die deutschen Rekorde im Marathon (2:06:27 Stunden) und im Halbmarathon (1:00:09).