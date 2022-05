Olympiasiegerin Mihambo siegt in Weinheim

Leichtathletik-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat erwartungsgemäß den nächsten Wettkampf in der Saison mit den Höhepunkten WM und EM gewonnen. Die 28-Jährige siegte in Weinheim mit 6,66 Meter im Weitsprung.

Malaika Mihambo präsentiert sich schon früh in der Saison in guter Form.

«Für den Kopf ist es natürlich wichtig, dass ich so früh in dieser Saison so gut in Form bin. Das habe ich in Birmingham gezeigt, darauf kann ich aufbauen», sagte Mihambo. In Birmingham hatte sie mit 7,09 Meter gewonnen.

Wie beim Sieg in Dessau unter der Woche reichte auch in Weinheim eine deutlich geringere Weite zum Erfolg. «Für die äußeren Bedingungen war das ganz okay, die Sonne hat sich ja nur im ersten Durchgang kurz blicken lassen. Dass es dann ein bisschen geregnet hat, war natürlich nicht gerade förderlich», sagte Mihambo. «Außerdem war das jetzt der dritte Wettkampf in einer Woche - das merkt man dann schon.» Mihambo siegte vor Maryse Luzolo (Königstein/6,54 Meter) und Merle Homeier (Göttingen/6,38).

Der 23 Jahre alte Sprinter Kevin Kranz steigerte in 10,18 Sekunden seine knapp vier Jahre alte Bestzeit über 100 Meter. Der Sportler aus dem Sprintteam Wetzlar wurde mehrfach von Verletzungen ausgebremst und konnte im Trainingslager in Clermont (USA) Anfang Mai seine ersten 100-Meter-Rennen nach knapp zwei Jahren absolvieren. Er blieb am Samstag nur zwei Hundertstelsekunden über der EM-Norm.

Die Weltmeisterschaften vom 15. bis 24. Juli in Eugene und die Heim-Europameisterschaften vom 15. bis 21. August in München stehen als zwei Topereignisse in diesem Jahr kurz nacheinander an.