Rosendahl, Meyfarth und Stecher werden «Legenden des Sports»

Frankfurt/Main (dpa)

Die drei Ex-Leichtathletinnen Heide Ecker-Rosendahl, Ulrike Nasse-Meyfarth und Renate Stecher werden beim 40. Deutschen Sportpresseball am 5. November in Frankfurt mit dem Pegasos-Preis in der Kategorie «Legenden des Sports» ausgezeichnet. Dies teilten die Organisatoren mit.

Von dpa