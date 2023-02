Stabhochsprung-Weltrekord: Duplantis überquert 6,22 Meter

Clermont-Ferand (dpa)

Stabhochsprung-Star Armand Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord schon wieder verbessert. Der 23 Jahre alte Olympiasieger und Weltmeister aus Schweden überquerte am Samstagabend bei einem Meeting im französischen Clermont-Ferrand die Marke von 6,22 Meter. «Das ist unglaublich, ich weiß nicht, was ich sagen soll», meinte «Mondo» Duplantis französischen Medien zufolge: «Ich erinnere mich nicht mal wirklich an die letzten Minuten oder den letzten Sprung.»

Von dpa