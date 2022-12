US-Staffel-Olympiasieger Ross wegen Dopingverstoßes gesperrt

Das Stadion Hayward Field in Eugene im US-Bundesstaat Oregon, Austragungsort der Leichtathletik-WM 2022.

Ross war einen Tag vor dem 400-Meter-Wettbewerb bei der WM im Juli in Eugene in den USA zunächst vorläufig gesperrt worden. Bei den Tokio-Spielen war er im Staffel-Vorlauf am Start gewesen.

Ross habe laut der Kommission zugegeben, eine vom Meldesystem generierte E-Mail mit aktualisierten Angaben zu Aufenthaltsort und Erreichbarkeit geändert zu haben, um ein drittes Meldepflichtversäumnis innerhalb von zwölf Monaten zu vermeiden. Dieser dritte potenzielle Meldepflichtverstoß ereignete sich am 18. Juni 2022. Die Sperre gilt rückwirkend vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2025, hieß es in der Mitteilung. Darüber hinaus werden alle seine Wettkampfergebnisse seit dem 18. Juni aberkannt.