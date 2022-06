Gute Ausgangslage für Schrötter beim Heim-Grand-Prix

Der 29-Jährige wird das Moto2-Rennen am Sonntag (12.20 Uhr/DAZN und ServusTV) vom fünften Platz aus beginnen. Landsmann Stefan Bradl kam als Vertreter des verletzten Honda-Stammpiloten Marc Marquez am Samstag in der Qualifikation der MotoGP nicht über Rang 18 hinaus.

Schrötter hatte in der bisherigen Saison Schwierigkeiten bei der Zeitenjagd. Am Sachsenring wollte er «die Schwächen ausmerzen», hatte er gesagt. Das gelang ihm.

In der Königsklasse dominierte bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Vize-Weltmeister Francesco Bagnaia auf seiner Ducati. Suzuki-Rivale Alex Rins entschied sich wegen Schmerzen im Handgelenk gegen eine weitere Teilnahme. Die ersten drei Sessions hatte er noch bestritten. Probleme gab es vor dem vierten Freien Training. Ein Stromausfall sorgte für eine etwa 25-minütige Verzögerung.

Auf Punkte beim Heimspiel darf indes das Prüstel-GP-Team hoffen. Der Moto3-Rennstall ist in unmittelbarer Nähe der Strecke beheimatet. Xavier Artigas geht von Platz 16 aus ins Rennen und Teamkollege Carlos Tatay startet direkt dahinter. Zähler erhalten am Renntag die besten 15 Piloten.