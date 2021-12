Nach Unfall: Zanardi über Weihnachten zu Hause

Rund eineinhalb Jahre nach seinem schweren Handbike-Unfall will der italienische Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi Weihnachten zu Hause verbringen.

«Ein ganz wichtiger Schritt war, dass Alex vor einigen Wochen die Klinik verlassen konnte und zurück bei uns zuhause ist. Darauf mussten wir lange warten», sagte seine Frau Daniela Zanardi in einem am Montag von BMW veröffentlichten Interview. Der heute 55-Jährige ist Markenbotschafter für den bayerischen Autobauer.

Laut Zanardis Frau sind allerdings auch zukünftig Aufenthalte in Spezialkliniken für Rehabilitationsmaßnahmen geplant. Verschiedene Programme, die zuvor im Krankenhaus gemacht wurden, würden nun jedoch zu Hause erledigt. «Unter der Woche arbeitet ein Therapeut mit ihm, und sie machen körperliche, neurologische und logopädische Übungen.»

Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi hatte 2001 bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren. Später stieg er in den Radsport ein und wurde viermal Sieger bei den Paralympics im Handbike. Am 19. Juni 2020 hatte er in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike verloren. Er war mit einem Lastwagen kollidiert und erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen. Danach musste er mehrmals operiert werden und kämpfte lange um sein Leben.