Arnold hofft auf WM-Teilnahme: «Dann mache ich Luftsprünge»

Wolfsburg (dpa)

Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg hofft nach seinen starken Auftritten in den vergangenen Wochen auf eine Nominierung für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Am 11. November will Bundestrainer Hansi Flick das 26-köpfige Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft bekannt geben.

Von dpa