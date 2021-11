Bierhoff: Motto «Zurück an die Weltspitze» bewusst gewählt

Das Motto «Zurück an die Weltspitze» sei nicht «aus Jux und Tollerei» ausgerufen worden, sagte Bierhoff in Frankfurt/Main. Es gehe ihm nicht allein um Titel des A-Nationalteams von Bundestrainer Hansi Flick. «Zurück an die Weltspitze bedeutet für uns, mit jedem Team (...) unter die letzten Vier zu kommen», sagte Bierhoff. Die WM am Persischen Golf wird vom 21. November bis 18. Dezember gespielt.

Bierhoff betonte, dass weiterhin am Verhältnis zu den Fans gearbeitet werden müsse. «Das ist unser Anspruch, dass wir in diesen Bereichen an die Weltspitze kommen - das, was wir über viele Jahre hatten, Begeisterung, volle Stadion, Identifikation mit den Jungs, das ist, was für uns Weltspitze bedeutet», sagte der frühere Nationalspieler. «Wir wollen, dass unsere Spieler Vorbilder sind.»