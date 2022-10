Deutsche U17 startet mit Sieg in EM-Qualifikation

Die Mannschaft von Trainer Christian Wück setzte sich mit 4:0 (2:0) gegen Gastgeber Moldau durch und übernahm vorerst die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe vor Lettland. Der Dortmunder Paris Brunner (2. Minute), Max Moerstedt von der TSG 1899 Hoffenheim mit einem Doppelpack (29./57.) und Robert Ramsak vom FC Bayern München (73.) erzielten in Orhei die Treffer für die Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes.

Die kommenden Gegner für die DFB-Elf sind am Samstag in Chisinau Lettland (12.00 Uhr) und am Dienstag erneut in Chisinau die Slowakei (12.00 Uhr). Die beiden besten Teams jeder der insgesamt 13 Vierergruppen sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die nächste Qualifikationsstufe, die sogenannte Eliterunde. Diese wird im Frühjahr 2023 ausgespielt, die EM findet dann vom 17. Mai bis 2. Juni 2023 in Ungarn statt.