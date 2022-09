Holger Blask zu «Die Mannschaft»: Froh über Entscheidung

«Das Beste an der Diskussion ist, dass sie entschieden ist», sagte Blask beim Kongress SpoBis in Düsseldorf. Als Geschäftsführer der DFB GmbH & Co KG «freue ich mich darüber, dass wir eine klare Leitlinie haben».

Um den 2015 eingeführten Marketing-Begriff hatte es jahrelang Streit gegeben. Ende Juli hatte der Deutsche Fußball-Bund beschlossen, den umstrittenen PR-Begriff nicht mehr als Beinamen für die Männer-Auswahl zu nutzen.