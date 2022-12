Kuranyi vermisst «Spieler, die Charakter zeigen»

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi vermisst nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar Persönlichkeiten im DFB-Team. «Spieler, die Charakter zeigen, haben gefehlt», sagte der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Oliver Kahn oder Michael Ballack wären laut geworden. Unter Druck hätte es mit solchen Spielern gescheppert.»

Nachdem Deutschland bereits bei der Weltmeisterschaft in Russland vor vier Jahren in der Gruppenphase gescheitert war, brauche es nun einen Umbruch, findet Kuranyi. «Es darf nicht einfach weitergemacht werden. Es braucht frische Impulse.» Bundestrainer Hansi Flick stellt Kuranyi aber nicht in Frage. «Es gibt andere Positionen, über die diskutiert werden sollte», sagte er.

Gegen Costa Rica gewann Deutschland zwar mit 4:2. Durch die Niederlage Spaniens gegen Japan (1:2) war das Ausscheiden aber besiegelt. «Es war ein spannendes Spiel. Deutschland hat viel Druck gemacht, aber bis zur Halbzeit nur ein Tor erzielt», sagte Kuranyi, der in seiner Laufbahn 52 Länderspiele absolvierte. «Nach der Führung von Costa Rica habe ich gedacht: Das kann doch nicht wahr sein. Am Ende hat es nicht gereicht.»