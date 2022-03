Nur Siege gegen Israel - Rüdiger vor 50. Einsatz

Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) zum Start ins WM-Jahr in Sinsheim gegen Israel ihr 986. Länderspiel. Bislang gab es 573 Siege, 201 Unentschieden und 211 Niederlagen. 2226 Tore wurden erzielt, 1156 Gegentore kassiert.

Bundestrainer: Hansi Flick hat mit sieben Siegen einen Startrekord als Bundestrainer hingelegt. In den allesamt gewonnenen Partien zum Abschluss der erfolgreichen Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar erzielte die DFB-Auswahl 31 Tore und kassierte zwei. Die erfolgreichsten Torschützen unter Flick sind Timo Werner vom FC Chelsea (5) sowie das Bayern-Duo Leroy Sané und Serge Gnabry (je 4).

Israel: Erst zum fünften Mal tritt das DFB-Team in einem Länderspiel gegen Israel an. Die Bilanz ist makellos: Vier Siege, 12:1 Tore. Das letzte Spiel liegt zehn Jahre zurück. In der Vorbereitung auf die EM 2012 gewann die deutsche Mannschaft in Leipzig mit 2:0. Die Tore erzielten Mario Gomez und André Schürrle. Aus dem aktuellen Kader stand das Bayern-Duo Manuel Neuer und Thomas Müller schon damals auf dem Platz. Flick war seinerzeit Assistent von Joachim Löw.

Neulinge: Der Mainzer Anton Stach und Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg sind die einzigen Spieler im aktuellen DFB-Aufgebot, die noch keinen Länderspieleinsatz haben. Sie könnten nach Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), David Raum (TSG 1899 Hoffenheim), Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg) und Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) die Debütanten fünf und sechs unter Flick werden. Alle Akteure verbindet, dass sie im vergangenen Jahr mit der U21-Auswahl Junioren-Europameister wurden.

Kader: Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger steht vor seinem 50. Länderspiel für Deutschland. Die meisten Einsätze haben Thomas Müller (110) und Kapitän Manuel Neuer (108). Über 50 Länderspiele können auch noch Julian Draxler (56) und Ilkay Gündogan (54) vorweisen.

Torschützen: Thomas Müller ist mit 42 Toren auch der erfolgreichste Torschütze in Flicks Kader für die beiden Testspiele gegen Israel und die Niederlande. Mit seinem nächsten Treffer würde der 32 Jahre alte Münchner in der ewigen DFB-Torschützenliste mit HSV-Legende Uwe Seeler auf Platz acht gleichziehen. Rekordtorschütze ist Miroslav Klose mit 71 Länderspieltoren. Neben Müller können im aktuellen Aufgebot Timo Werner (21), Ilkay Gündogan (14) und Leroy Sané (11) eine zweistellige Trefferzahl im Nationaltrikot vorweisen.