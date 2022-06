Nationalteam der Springreiter gelingt erster Saisonsieg

Die deutschen Springreiter haben in dieser Saison erstmals einen Nationenpreis gewonnen.

Beim Nations-Cup-Turnier in der polnischen Küstenstadt Sopot belegte das Quartett um Europameister Andre Thieme mit insgesamt vier Strafpunkten Platz eins vor Frankreich (7) und der Schweiz (8). Der 47 Jahre alte Thieme aus Plau am See war mit Chakaria letzter Starter des Teams und blieb zweimal ohne Strafpunkt.

In beiden Runden ohne Fehler ritt auch Janne Friederike Meyer-Zimmermann aus Pinneberg mit Messi, die bereits am Freitag mit Platz zwei im Großen Preis überzeugt hatte. Zum Team von Bundestrainer Otto Becker gehörten außerdem Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Coby (4/4) und Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai (0/4).