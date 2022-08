Bruch im Hinterkopf: Süßemilch doch schwerer verletzt

Wie die 26 Jahre alte Bahnrad-Mannschaftsweltmeisterin am Montagabend über Instagram mitteilte, wurden nach einen Verlegung vom Krankenhaus in Saarbrücken in die Klinik Tübingen bei ihr ein dritter Wirbelbruch, eine gebrochene Rippe und ein Bruch im Hinterkopf festgestellt.

«Die letzten Tage bin ich durch die Hölle gegangen», schrieb Süßemilch eine Woche nach dem verhängnisvollen Sturz in Frankreich. Zunächst waren zwei Wirbelbrüche bei der aus Weingarten stammenden Süßemilch festgestellt worden. Doch trotz starke Schmerzmittel klagte sie daraufhin weiter über heftige Kopfschmerzen.

«Jetzt kann ich sagen: Gott sei Dank, dass ich noch lebe und in ein paar Wochen wieder 100% gesund werde», schrieb Süßemilch und ergänzte: «Aktuell kann ich schon aus dem Bett aufstehen und in Begleitung gehen. Der Plan ist, das Krankenhaus in wenigen Tagen zu verlassen.» Eine Operation sei nicht nötig und die Verletzungen könnten konservativ behandelt werden.