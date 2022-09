Däne Pedersen mit drittem Vuelta-Tagessieg

Der Däne Mads Pedersen hat seinen dritten Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt gefeiert. Damit baute der Ex-Weltmeister vom Team Trek-Segafredo seine Führung in der Punktwertung weiter aus.

Nach gut 138 Kilometern rund um Talavera de la Reina war Pedersen im Sprint einer großen Kopfgruppe nicht zu bezwingen. Bester Deutscher auf der 19. Etappe war als Sechster Jonas Koch von der Mannschaft Bora-hansgrohe.

Der Belgier Remco Evenepoel erreichte mit der ersten Gruppe das Ziel und kam dem Gesamtsieg einen Schritt näher. Der 22-Jährige verteidigte das Rote Trikot des Gesamtführenden und liegt 2:07 Minuten vor dem Spanier Enric Mas und 5:14 Minuten vor dessen Landsmann Juan Ayuso Pesquera.

Der bergige 20. Tagesabschnitt führt an diesem Samstag über 181 Kilometer von Moralzarzal nach Puerto de Navacerrada. Die Vuelta endet am Sonntag in Madrid.