Erster Härtetest bei UAE-Tour: Pogacar verpasst das Podium

Für Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar hat es in seinem ersten Einzelzeitfahren der Saison noch nicht zu einer Podestplatzierung gereicht.

Der slowenische Radprofi musste sich auf der dritten Etappe der UAE-Tour über neun Kilometer mit Start und Ziel in Ajman mit dem vierten Platz begnügen. Pogacar war in den Vereinigten Arabischen Emiraten 18 Sekunden langsamer als der Schweizer Sieger Stefan Bissegger. Die Plätze zwei und drei belegten Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna (Italien/0:07 Minuten zurück) und Ex-Giro-Sieger Tom Dumoulin (Niederlande/0:14). Bissegger übernahm auch die Führung in der Gesamtwertung.