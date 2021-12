Groenewegen wechselt zum Team Bike-Exchange

Groenewegen gilt als einer der endschnellsten Profis im Feld und hat 2017, 2018 und 2019 Etappen bei der Tour de France gewonnen. Zuletzt war der Sprinter neun Monate gesperrt, nachdem er seinen Landsmann Fabio Jakobsen am 5. August 2020 in einem abschüssigen Zielsprint in Kattowitz bei mehr als 80 Kilometern pro Stunde in eine Absperrung gedrängt hatte.