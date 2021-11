Hinze und Bötticher mit Siegen in Bahnrad-Champions-League

Weltmeisterin Emma Hinze hat sich das erstmals vergebene Trikot der Gesamtführenden in der Sprint-Champions-League gesichert.

Sprint-Weltmeisterin Hinze sicherte sich nach dem Sieg im Sprint und einem zweiten Platz im Keirin das erstmals vergebene Trikot der Gesamtführenden in der Sprint-Champions-League. Der Chemnitzer Stefan Bötticher liegt nach der ersten der fünf Stationen dank eines Tagessiegs im Keirin auf Platz zwei der Gesamtwertung.

In einem rein deutschen Sprint-Finale setzte sich Hinze gegen die dreifache Roubaix-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich durch. Zuvor hatte die 24-Jährige im Keirin-Turnier hinter Olympiasiegerin Kelsey Mitchel aus Kanada den zweiten Platz belegt. Lea Friedrich, die im Oktober den Europa- und Weltmeistertitel in dieser Disziplin gewann, wurde Vierte. In der Champions-League-Sprint-Gesamtwertung liegt die 21-Jährige auf Platz drei.

Bötticher belegte im Sprint-Turnier den vierten Platz. Im Keirin-Finale konnte der 29-Jährige sogar die zuletzt dominanten Niederländer hinter sich lassen und überraschend zum Tagessieg fahren. In der Gesamtwertung liegt der Ex-Weltmeister hinter dem Niederländer Harrie Lavreysen auf dem zweiten Platz.

In der Gesamtwertung ist Maximilian Levy aus Cottbus bei seinem Kurz-Comeback 15. Levy, der vor 14 Jahren in der Palma Arena mit Bronze die erste seiner zehn WM-Medaillen gewann, kehrte für die Champions League trotz seines Rücktritts im September auf das Holzoval zurück. Der 34-Jährige war zum Auftakt der Serie mit Platz 13 im Sprint und dem Vorlauf-Aus im Keirin aber chancenlos.