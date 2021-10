Lisa Brennauer Europameisterin in der Einerverfolgung

Lewis Hamilton aus Durach hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften die Goldmedaille in der 3000-Meter-Einerverfolgung gewonnen.

Lisa Brennauer gewinnt bei der Bahnrad-EM die Goldmedaille in der 3000-Meter-Einerverfolgung.

Die 33-Jährige besiegte in Grenchen/Schweiz in 3:19,548 Minuten die Französin Marion Borras (3:23,297). Platz drei ging an Mieke Kröger aus Bielefeld (3:21,646).

Brennauer hatte zum EM-Auftakt bereits Gold in der Mannschaftsverfolgung der Frauen gewonnen. Mit dem Frauen-Vierer holte Brennauer in diesem Jahr auch schon Olympia-Gold. Bei der Straßenrad-WM gehörte die Allgäuerin zur erfolgreichen Mixed-Staffel, die ebenfalls den Titel holte.