O'Connor übernimmt Führung bei Katalonien-Rundfahrt

Der 26-Jährige konnte sich nach 161,1 Kilometern von Perpignan nach La Molina vor dem Spanier Juan Ayuso und dem Kolumbianer Nairo Quintana durchsetzen und führt vor diesem Duo nun auch das Gesamttableau an. Es war der dritte Tagessieg eines Australiers bei der diesjährigen Auflage der siebentägigen Rundfahrt.

Am Donnerstag wird die Rundfahrt mit dem vierten Teilstück über 166,7 Kilometer von La Seu d'Urgell zur Bergankunft nach Boí Taüll fortgesetzt. Zu Ende geht das Rennen nach sieben Etappen am Sonntag in Barcelona.