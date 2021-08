Top-Starterfeld bei Deutschland-Tour

Mit einem Feld aus nationalen und internationalen Rad-Top-Stars wird die Deutschland-Tour Ende August nach fast zwei Jahren Zwangspause wieder starten.

Wie die Organisatoren mitteilten, stehen auf der provisorischen Startliste John Degenkolb, André Greipel, Emanuel Buchmann, Pascal Ackermann sowie Sprint-Superstar Mark Cavendish und der Tour-Vierte Ben O'Connor. Zudem sollen Ex-Weltmeister Alexander Kristoff, Rick Zabel und Tour-Etappensieger Nils Politt beim einzigen großen deutschen Etappenrennen dabei sein.

Die Deutschland-Tour startet am 26. August in Stralsund und führt über vier Etappen via Thüringen nach Nürnberg. Im vergangenen Jahr war die Rundfahrt der Coronavirus-Pandemie zum Opfer gefallen. 2019 hatte der Belgier Jasper Stuyven das Rennen gewonnen, Ackermann war der einzige deutsche Tagessieg auf dem ersten Teilstück geglückt. Für André Greipel, der sein Karriereende zum Ende der Saison angekündigt hat, könnte es das letzte Rennen in Deutschland sein.