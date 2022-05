Vincenzo Nibali kündigt Karriereende an

Der frühere Tour-de-France-Sieger Vincenzo Nibali will zum Jahresende mit dem Profiradsport aufhören, teilte der 37 Jahre alte Italiener nach der fünften Etappe des Giro d'Italia, die in seine Heimatstadt Messina auf Sizilien geführt hatte, mit.

«Das wird mein letzter Giro sein, am Saisonende höre ich wohl mit dem Profiradsport auf», sagte Nibali, der für den Rennstall Astana fährt, im italienischen Fernsehen mit Tränen in den Augen.

Der Fahrer mit dem Spitznamen «Hai von Messina» hatte in seiner Laufbahn alle drei großen Rundfahrten gewonnen: 2014 die Tour de France, 2013 und 2016 den Giro, 2010 die Vuelta in Spanien. Außerdem war er bei den Radsport-Klassikern Mailand-Sanremo (2018) und Lombardei-Rundfahrt (2015, 2017) erfolgreich.

«Ich habe viel erreicht in meiner Karriere», resümierte er. «Ich habe viel in den Radsport investiert und vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, in dem ich der Familie und den Freunden ein bisschen was zurückgeben kann, was ich für die zwei Räder geopfert habe.»