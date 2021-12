Bobpilotin Nolte holt in Winterberg dritten Sieg

Winterberg (dpa)

Laura Nolte hat auf ihrer Heimbahn in Winterberg den dritten Saisonsieg im Zweierbob eingefahren. Nachdem es am Vortag im Monobob nur für den vierten Platz reichte, raste sie am Sonntag beim deutschen Dreifacherfolg mit Anschieberin Deborah Levi zum Weltcupsieg.

Von dpa