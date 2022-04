Georg Hackl bestätigt Engagement als Trainer in Österreich

«Gemeinsam mit meinen Sportlern haben wir die Rodelwelt gerockt, jetzt ist es aber Zeit zu gehen», sagte Hackl. Er arbeitete seit vielen Jahren für den bei Olympia so erfolgreichen deutschen Verband.

Der Präsident des Österreichischen Rodelverbands, Markus Prock, sei mit einem Angebot auf ihn zugekommen, erklärte Hackl. «Das hat mich sehr gefreut.» Prock war einst sein Dauerrivale im Eiskanal. Der deutsche Verband bestätigte den Abgang. «Ich habe lange mit ihm gesprochen, aber das Angebot war für ihn zu reizvoll», sagte Sportdirektor Thomas Schwab der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

Neben den Olympia-Goldmedaillen 1992, 1994 und 1998 sowie zweimal Silber gewann Hackl, «Schorsch» genannt, zahlreiche WM-Titel und insgesamt 33 Weltcuprennen. Im November 2020 war er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden. Der 55-Jährige soll den Medienberichten zufolge am 21. April offiziell als Teil des Trainerteams in Österreich vorgestellt werden.