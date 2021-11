Rodel-Ass Arlt gibt nach positivem Corona-Test Entwarnung

Das teilten die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt am Donnerstag auf ihrer gemeinsamen Instagram-Seite mit. Später habe sich das positive Ergebnis aber nicht bestätigt.

«Am 16.11. hatte Tobi A. einen positiven Corona-Test. Wir konnten somit in den letzten zwei Tagen nicht an den Start gehen und haben dadurch einige Läufe verloren. Zum Glück hat sich dieser Test nicht bestätigt und wir werden morgen, am letzten Training teilnehmen», schrieben die beiden Rodler vom Königssee, die bei den Winterspielen 2014 und 2018 jeweils Olympia-Gold im Doppelsitzer und im Team-Wettbewerb geholt hatten. Diese Information sei gerade noch rechtzeitig gekommen, denn am Samstag startet die Weltcup-Saison auf der Olympia-Bahn.

Am Morgen hatten die Organisatoren mitgeteilt, dass ein weiterer Rodler positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Sie nannten aber weder Namen noch Herkunft des Athleten. Es handelte sich dabei um die dritte Infektion bei den Tests für die Winterspiele vom 4. bis 20. Februar 2022. Bereits vergangene Woche waren bei zwei Rodlern Infektionen festgestellt worden. Genau wie die beiden ersten Sportler zeigte nach Veranstalterangaben auch der dritte Athlet keine Symptome.