Rodler Ludwig feiert dritten Weltcupsieg

Johannes Ludwig bleibt der überragende Rodler der bisherigen Saison. Der 35-Jährige aus Suhl gewann im Olympia-Eiskanal von Innsbruck-Igls sein drittes Weltcuprennen in diesem Winter und kam im fünften Rennen damit zum fünften Mal auf einen Podestplatz.

Johannes Ludwig freut sich über seinen Sieg in Innsbruck.

Ludwig gewann vor Wolfgang Kindl, österreichischer Doppel-Weltmeister von 2017, und dem Italiener Dominik Fischnaller. «Freut mich, dass Hansi das gerissen hat. Wir sind stolz, dass wir den Österreichern auf ihrer Heimbahn Paroli bieten konnten», sagte Bundestrainer Norbert Loch nach dem Auftakterfolg.

In der Gesamtwertung konnte sich Ludwig auf Rang eins weiter absetzen, da Verfolger Max Langenhan (Friedrichroda) nach einem Patzer im zweiten Lauf nicht in die Wertung kam und Felix Loch wegen eines positiven Coronatests in häuslicher Quarantäne ist. Als zweitbester Deutscher kam Chris Eißler aus Zwickau mit seiner besten Saisonplatzierung auf Rang zwölf ins Ziel, Moritz Bollmann (Sonneberg/Schalkau) kam nur auf Rang 27.