Schmid ohne Druck im Riesenslalom: Einfach Spaß haben

Méribel (dpa)

Nach seinem sensationellen WM-Sieg im Parallelrennen sieht Skirennfahrer Alexander Schmid den Wettkampf in seiner Paradedisziplin Riesenslalom als Zugabe. «Nach dem Tag fällt sehr viel Last und Druck weg - auch für das ganze Team. Ich denke, dass man viel befreiter auffahren und einfach Spaß haben kann», sagte der 28 Jahre alte Allgäuer mit Blick auf das Rennen am Freitag.

Von dpa