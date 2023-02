Shiffrin scheidet beim WM-Auftakt aus - Brignone siegt

Die Titelverteidigerin und mit 85 Weltcup-Siegen erfolgreichste Skirennfahrerin der Historie schied im Slalom der Kombination am Montag aus. Die erste Goldmedaille im französischen Méribel sicherte sich die Italienerin Federica Brignone vor der Schweizerin Wendy Holdener und Ricarda Haaser aus Österreich. Die einzige deutsche Starterin, Emma Aicher vom SC Mahlstetten, belegte den achten Platz.

Shiffrin war nach dem Super-G am Vormittag mit 0,96 Sekunden Rückstand auf Brignone in den Slalom gegangen. Die 27-Jährige war in ihrer Paradedisziplin super unterwegs, ehe sie kurz vor dem Ziel noch einfädelte. Sofort wurden Erinnerungen an Shiffrins Drama bei den Olympischen Winterspielen in Peking wach, wo sie vor einem Jahr ganz ohne Medaille geblieben war. Ihre nächste Chance auf Edelmetall bei der WM hat sie im Super-G am Mittwoch.