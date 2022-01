Skirennfahrerin Hector gewinnt Olympia-Generalprobe

Die 29-Jährige siegte am Kronplatz vor der slowakischen Gesamtweltcupgewinnerin Petra Vlhova und der Französin Tessa Worley. Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA fuhr bei der Generalprobe für den Saisonhöhepunkt in China auf Rang fünf.

Für Hector war es bereits der dritte Sieg im sechsten Riesenslalom der Saison. Sie führt auch die Weltcup-Wertung in dieser Disziplin an. Eine deutsche Athletin war auf der anspruchsvollen Piste in Südtirol nicht am Start.