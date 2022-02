DSV-Langläuferinnen Carl und Hennig siegen mit Lockerheit

«Mir sind die Gesichtszüge entglitten. Ein wahnsinnig toller Moment, aber noch nicht zu greifen», sagte die 25-jährige Hennig über die Situation, als am Tag zuvor ihre Teamkollegin nach einem starken Schlussspurt als erste über die Ziellinie fuhr.

Ähnlich wie ihr erging es der ein Jahr älteren Victoria Carl. «Wow, du hast Deinen Traum, den du in die Freundschaftsbücher geschrieben hast, jetzt wirklich», beschrieb sie ihre ersten Gedanken am Morgen danach. «Wo kommt das her? Ist das wirklich wahr? Träume ich noch oder bin ich wirklich schon gelaufen?»

An ihren Schlussspurt kann sie sich nicht mehr erinnern. «Wenn ich es nicht gesehen hätte hinterher, dann wüsste ich noch immer nicht, wie ich es gemacht habe», sagte Carl, die kurzfristig für Katherine Sauerbrey eingesprungen war. «Der Moment, als ich auf die Zielgerade bog, ist weg. Ich war so im Tunnel.»

«Es hat richtig gut gepasst»

Hennig und Carl gehörten auch zur Staffel, die Silber gewonnen hatte. Ein Jahr nach den enttäuschenden Weltmeisterschaften in Oberstdorf zählen die deutschen Langläuferinnen damit wieder zur Weltspitze. «Eine Heim-WM ist speziell, weil eine andere Aufmerksamkeit herrscht. Ich denke, wir waren noch nicht soweit», sagte Hennig. «Unser Schlüssel hier ist die Lockerheit, die uns da gefehlt hat.»

So wurde unter anderem jeden morgen zur festen Zeit für zehn Minuten getanzt. Am Tag des goldenen Rennens lief Musik nach dem Motto «We will rock you» von Queen. «Es hat richtig gut gepasst», sagte Carl. «Und egal, was andere sagen: einfach abzappeln.»