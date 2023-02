Langlauf-Teamchef würde WM-Medaille feiern

«Schon mit einer Medaille wäre es eine sehr gute WM. Eine Medaille würde ich so feiern wie den Erfolg bei Olympia. Den Erfolg erstmalig zu erringen, ist das eine. Das zu wiederholen, ist fast die größere Leistung. Ich glaube, dass es schwierig wird», sagte Schlickenrieder der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Winterspielen von Peking hatte es bei den Frauen überraschend Gold im Teamsprint sowie Silber in der Staffel gegeben.

Der 53 Jahre alte ehemalige Athlet dämpfte vor allem für seine Weltklassesportlerin Katharina Hennig, die in Peking Teil beider Medaillenteams gewesen war, die Erwartungen. «Die Frage, ob sie in Höchstform bei der WM am Start steht, ist schwierig. Ich würde nicht zu viel von ihr erwarten. Eigentlich ist das, was jetzt kommt, Zubrot. Der Zehn-Kilometer-Lauf im Einzel ist Skating, das ist nicht ihre Traumdisziplin», sagte der Teamchef. Hennig hat in diesem Winter ihren ersten Einzel-Weltcuperfolg gefeiert und zählt in Planica zu den Medaillenanwärterinnen. Sie ist vor allem in der klassischen Technik stark.