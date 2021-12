Zwei deutsche Langläufer in den Top-15 - Norweger dominieren

Die Schwedin Frida Karlsson hat sich in einem knappen Skilanglauf-Duell gegen die norwegische Ausnahmesportlerin Therese Johaug durchgesetzt und in Lillehammer gewonnen.

Siegte in Lillehammer: Simen Hegstad Krüger.

Die 22-Jährige war am Samstag in Norwegen 0,3 Sekunden schneller als Johaug und feierte ihren zweiten Saisonsieg. Dritte wurde die Amerikanerin Rosie Brennan. Als beste deutsche Sportlerin lief Victoria Carl im 10-Kilometer-Rennen in der freien Technik auf den elften Platz. Katharina Hennig kam auf Rang 13.

Bei den Männer feierten die Norweger vor heimischer Kulisse ihre eigenen sportlichen Festspiele. Simen Hegstad Krüger siegte über 15 Kilometer vor seinen Landsmännern Hans Christer Holund und Martin Löwström Nyenget. Unter den besten zwölf Sportlern waren neun Norweger. Bester Deutscher wurde Jonas Dobler auf Rang 18.