«Nix zusammengebracht»: Skispringer Wellinger mit Nullnummer

Der 26-Jährige kam in Lillehammer nicht über 118,5 Meter hinaus und landete damit beim ersten Einzel der sogenannten Raw-Air-Tour in Norwegen auf dem 41. Platz.

«Es ist nur irgendwie Oberkörper, Arme ziehen und dann auf den Ski drauflegen», kommentierte Wellinger im ZDF. «Ich weiß, dass ich viel besser skispringen kann. Ich habe gestern und heute nix zusammengebracht.»

Der Olympiasieger von 2018 war kurz vor den Winterspielen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet und in der Folge nicht für die Wettbewerbe in China nominiert worden. Nun ersetzt Wellinger in Norwegen den formschwachen Pius Paschke. Die fünf weiteren deutschen Starter schafften es in den zweiten Durchgang.