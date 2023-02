Skispringer Geiger vor Rückkehr: «Fühle mich besser»

«Das Training in Oberstdorf hat mir gut getan. Wir haben gut trainiert, konnten die Trainings in Oberstdorf bei optimalen Bedingungen machen. Ich fühle mich besser, ich habe wieder etwas mehr Sicherheit zurückgekriegt», sagte der 29-Jährige. Beim Heimspiel in Willingen stehen nach dem Mixed am Freitag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) auch zwei Einzelspringen an.

Geiger hatte bei der Vierschanzentournee und danach große Probleme, er will nun für die WM im slowenischen Planica (21. Februar bis 5. März) fit werden. «Karl hat einige sehr gute Sprünge gezeigt», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher über die Einheiten in dessen Heimat Oberstdorf.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause soll die große Skisprung-Party an diesem Wochenende ins Sauerland zurückkehren. «Das ist immer ein tolles Event, dieses Jahr mit vollem Haus, mit vielen Zuschauern – da freue ich mich richtig drauf», sagte Geiger. Als klarer Favorit für die Wettbewerbe startet der norwegische Tournee-Sieger Halvor Egner Granerud, der inzwischen auch den Gesamtweltcup anführt.