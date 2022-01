Skispringer sorgen selbst für Schlafkomfort

«Matratzen sind bestellt für die Athleten. Das hat sich bewährt in den letzten Jahren», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher, dessen Team sich selbst um die Schlafunterlagen für China gekümmert hat, am Rande des Weltcups in Willingen. «Speziell in den asiatischen Ländern ist es immer so, dass sie ein etwas anderes Schlafverhalten haben als wir. Das kann schon einiges ausmachen, wenn man die Regeneration, den Schlaf, gut nutzen kann.»