Skispringerin Althaus in Lillehammer diesmal Zweite

Katharina Althaus präsentierte sich in Lillehammer in starker Form.

Am Sonntagabend belegte die 25 Jahre alte Oberstdorferin nach Sprüngen auf 130,5 und 136,5 Meter den zweiten Platz hinter der Österreicherin Marita Kramer, die 138 und 134,5 Meter sprang. Die Norwegerin Silje Opseth komplettierte das Podium als Dritte. Die weiteren Deutschen Pauline Heßler (16.), Juliane Seyfarth (18.), Selina Freitag (20.) und Luisa Görlich (23.) landeten ebenfalls in den Punkten.

Tags zuvor hatte Althaus im Olympia-Ort von 1994 mit dem Erfolg überrascht. «Es war richtig, richtig cool», sagte Althaus. «Ich freue mich mega über den Sieg. Es hat richtig Bock gemacht.» Bundestrainer Maximilian Mechler kommentierte den Erfolg so: «Saustark!» Den zuvor letzten deutschen Einzelsieg hatte Seyfarth am 23. März 2019 in Russland gefeiert. Am nächsten Wochenende stehen die Wettbewerbe in Klingenthal auf dem Programm.