Skispringerin Iraschko-Stolz muss Saison vorzeitig beenden

Die 38 Jahre alte Team-Weltmeisterin hat vor den Olympischen Winterspielen in Peking mehrere Wochen nicht trainieren können, stand in China aber am Start. Wie es bei Iraschko-Stolz weitergeht, blieb offen. Sie werde «die nächsten Wochen zur Regeneration nutzen und dann zum gegebenen Zeitpunkt wieder ins Training einsteigen, beziehungsweise über ihre sportliche Zukunft entscheiden», hieß es vom ÖSV.