Auch 2023: Ringer-WM von Russland nach Serbien verlegt

Krieg in der Ukraine

Aufgrund des Krieges in der Ukraine wird die Ringer-WM von Russland nach Serbien verlegt.

Bereits in diesem Jahr war Belgrad als WM-Ausrichter für Krasnojarsk eingesprungen. Wegen der Sanktionen, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) infolge des Angriffskrieges in der Ukraine verhängt hat, sei Russland als Gastgeber ungeeignet, schrieb die UWW zu ihrer Entscheidung. Ringer aus Russland und Belarus dürfen an großen internationalen Wettkämpfen derzeit nicht teilnehmen.