Die Zuschauersituation im Profisport

Was in den Bundesländern gilt

In Bayern sind keine Zuschauer in den Stadien erlaubt.

In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen dürfen vorerst überhaupt keine Fans in die Arenen. Dagegen kann Fußball-Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg im ersten Heimspiel nach der Winterpause am Sonntag gegen Schlusslicht TSV Havelse vor bis zu 15.000 Zuschauern spielen. Das lässt die 50-Prozent-Verordnung in Sachsen-Anhalt zu.

Ein Überblick über die aktuellen Regelungen in den Bundesländern: