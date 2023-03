Jörg Bügner neuer Sportdirektor im DLV

Jörg Bügner wird neuer Sportdirektor im Deutschen Leichtathletik-Verband. Wie der DLV mitteilte, soll der 54-Jährige «die gesamtheitliche Verantwortung für den Leistungssport» im Verband tragen.

Zu Bügners beruflichen Stationen zählen unter anderem seine Tätigkeit als Teamtrainer des Deutschen Schwimm-Verbandes bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und die Leitung des Ressorts «Olympischer Wintersport» beim Deutschen Olympischen Sportbund. Zuletzt war Bügner bei der Deutschen Triathlon Union und trug viel dazu bei, dass sich die deutschen Triathletinnen und Triathleten wieder an die Weltspitze herangearbeitet haben.

«Wir sind sehr froh, dass wir uns im sportlichen Bereich mit Dr. Jörg Bügner einen absoluten Fachmann ins Boot holen konnten, der mit seiner Leitungskompetenz im Bereich des Spitzensports, seiner Vernetzung in der Sportpolitik und seinen umfassenden Erfahrungen im sportwissenschaftlichen Bereich eine willkommene und notwendige Verstärkung des DLV-Teams ist», sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing laut Mitteilung des nach eigenen Worten «weltweit größten Leichtathletik-Verbandes».

DLV will wieder in die Top fünf der Nationenwertung

Ziel des Verbandes ist es, unter die besten fünf Länder in der Nationenwertung zu kommen. Bei Weltmeisterschaften ist dies seit 2015 in Peking mit dem vierten Rang in der Länderwertung nicht mehr gelungen. Danach ging es kontinuierlich abwärts mit Rang sechs 2017 in London und Platz sieben 2019 in Doha bis hin zur 14. Position 2022 in Eugene. In den USA konnten allein Weitspringerin Malaika Mihambo (Gold) und die Frauen-Sprintstaffel (Bronze) Medaillen holen.

Eine Rückkehr zu früherer Stärke soll mit einer umfangreichen Neustrukturierung, einem besseren Betriebsklima und der jetzt erfolgten Einstellung eines Sportdirektors geschafft werden.