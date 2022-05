Russische Clubs legen Einspruch gegen Europacup-Sperre ein

ZSKA Moskau teilte mit, gemeinsam mit Zenit St. Petersburg, Dynamo Moskau und PFK Sotschi gegen die Sanktionen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) Einspruch eingelegt zu haben. Der Kontinentalverband hatte russische Vereine wegen des Krieges in der Ukraine von allen Wettbewerben ausgeschlossen und auch das Champions-League-Finale aus St. Petersburg nach Paris verlegt - der russische Verband bleibt aber vorerst Teil der UEFA.

Die vier Vereine forderten vom Cas eine beschleunigte Prüfung ihrer Berufung. Sie belegen derzeit die ersten vier Tabellenplätze in Russlands Fußballliga und wollen in der kommenden Saison in den Europapokal-Wettbewerben spielen.